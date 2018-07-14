Kırmızı bültenle aranan PKK mensubu Danimarka'da yakalandı

PKK'nın "İskandinavya sorumlusu" olduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan C.D, Danimarka'da yakalandı. Yine kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu ise İspanya'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca adım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan C.D'nin, Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

"Terör amaçlı örgüte (PKK/KCK) üye olma" suçundan aranan C.D, Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalandı.

C.D'nin, PKK'nın "İskandinavya sorumlusu" olduğu, 2007'nin son aylarında PKK’nın Kuzey Irak'taki kamplarında bulunduğu ve 2012'de Moskova'da bir basın toplantısına katıldığı iddia edildi.

DHKP/C'li İspanya'da yakalandı

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994 yılında 7 sivilin öldürülmesi olayının faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G. de İspanya'da yakalandı.