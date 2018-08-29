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Yaşam

Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Anbar S.'nin 8 Aralık 2017'de Maltepe Cezaevi'nden, Erzurum Cezaevi'ne sevk edildiği sırada firar ettiği tespit edildi

29 Ağustos 2018 20:45

Kırmızı bültenle aranan Azeri mafya lideri  Anbar S. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı bültenle aranan Azerbaycan uyruklu mafya lideri 49 yaşındaki Anbar S.'nin İstanbul'da olduğunu belirledi. Polis ekipleri önceki gün Şişli'de düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Anbar S.'nin üzerinden farklı kişilere ait çeşitli sahte kimlikler ele geçirildi. 

Türkiye'de cezaevi firarisi

Anbar S. isimli azeri mafya lideriyle ilgili emniyet kaynakları yaptığı incelemede, 18 Aralık 2017'de İstanbul'daki  Maltepe Cezaevi'nden, Erzurum Cezaevi'ne sevk edildiği sırada firar ettiği öğrenildi. Öte yandan o tarihten bu yana Türkiye'de cezaevi firarisi olduğu ve 3 sahte isimle çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Azeri yetkililerin ise yaşanan firar olayı sonrasında şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarttıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Anbar S. sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. (DHA)

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