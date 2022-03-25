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Kırmızı bültenle aranan IŞİD şüphelisi Ordu'da yakalandı

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

25 Mart 2022 20:43

IŞİD üyeliği suçlamasıyla Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Irak vatandaşı M.K.Y.A, Ordu'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K.Y.A. tutuklandı.

Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Ordu'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan ve IŞİD içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan kişinin Altınordu ilçesinde olduğu belirlendi.

Açıklamada, 23 Mart Çarşamba günü saat 06.00'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Irak vatandaşı M.K.Y.A'nın gözaltına alındığı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Efirli E Tipi Cezaevi'ne konulduğu aktarıldı. (AA)

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