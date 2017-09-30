Kırmızı benekli alabalıklar doğaya uyum sağladı

Bekir KARAKOCA/ADANA, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, \'Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi\' kapsamında üretimi yapılıp doğaya salınan kırmızı benekli alabalıkların tabiata uyum sağladığı bildirildi.

Trabzon\'un Altındere, Mersin\'in Çamlıyayla ve Bolu\'nun Abant Üretme İstasyonlarındaki yapılan üretim çalışmaları neticesinde 2016 yılında 3 milyon 16 bin alabalık derelere salındı. 2017\'den bugüne kadar 3 milyon 700 bin alabalık salımı gerçekleştirildi. Salınan alabalıklar tabiata uyum yönünden de takibi sağlandı. Bu kapsamda Mersin Bahçe Alabalık Üretim Tesisinde üretilen kırmızı benekli alabalıklardan geçen tabiata salınmış olan 5 bin alabalığın uyumu incelendi. Alabalıkların tabii habitatına yerleşimi, sürdürülebilirliği, adaptasyonu, renklenmesi, beslenmesi, büyüme periyotları ve damızlık boya ulaşan bireylerin yumurta performansı, yumurta çapı gibi konuların izlenmesi maksadıyla Tarsus İlçesi\'ndeki Kadıncık Irmağı\'na bırakılan alabalıklar 320 gün sonra yeniden yakalandı. Yakalanan balıkların boy ve ağırlıklarının arttığı, sert kış aylarını geçirerek tabiata adapte oldukları tespit edildi.

Markalı balıkların, tabii balıklar ile aynı ortamı paylaştığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği gözlendi.

2023\'TE İSE 50 MİLYON ALABALIK YAVRUSUNU

Proje ile orman içi sulardaki tabii alabalık popülasyonlarının çoğaltılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların korunması, tabii türler hakkında farkındalığın arttırılması, sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi ile ülkenin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir bir anlayışla gelecek nesillere intikalinin hedeflendiği bildirildi. Biyolojik çeşitliliğimiz açısından son derece sevindirici olan bu gelişmeler ışığında üretim çalışmalarına devam edeceği, 2023\'te ise 50 milyon alabalık yavrusunu orman içi sulara bırakılması planladığın açıklandı.

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