'Kırmızı Başlıklı Kız’ her ülkede varmış

Grimm kardeşlere ait sanılan Kırmızı Başlıklı Kız’ın en az 2600 yıllık tarihi olduğu ortaya çıktı.

Hikâyenin ülkeden ülkeye değişen 35 farklı versiyonu var. Avrupa’da küçük kızı kandıran bir kurt, Çin’de ise kaplan

Cırcır böceğiyle karınca, kaplumbağa ile tavşan, karga ile tilki, kurt ile kırmızı başlıklı kız... Yıllarca aileler uyku saatinde anlatıp durdular bu eski masalları, fakat birçoğu düşündüğümüzden çok daha eski tarihlere dayanıyormuş. İnsanbilimcilerin bir çalışmasıyla masalların kökeni ve çeşitli kültürlerle birlikte değişen masalların arasındaki ilişki izlendi.

Kuzey İngiltere’de bulunan Durham Üniversitesi’nde insanbilimci olarak çalışan Dr. Jamie Tehrani, Kırmızı Başlıklı Kız’ın 35 farklı versiyonunu araştırdı. Buna göre büyükannesin kılığına girerek küçük bir kızı kandıran kurnaz bir kurdun anlatıldığı masalın Avrupa versiyonu kurdun kızı yutmasıyla biterken, Çin versiyonunda kurdun yerini kaplan alıyor.

İran’da ise küçük bir kızın tek başına dışarılarda dolaşması pek mümkün olmadığından, kızın yerini küçük bir erkek alıyor. Bütün bu masalların yıllar içinde canlı bir organizma gibi değiştiğini söyleyen İnsanbilimci Dr. Jamie Tehrani, bunun nedenini de masalların yıllar sonra yazıya geçirilmesine ya da bunların eksik hatırlanmasına ya da değişen nesille birlikte yeniden yaratılmasına bağlıyor.

Jamie Tehrani, bu masalların nasıl yayıldığını ve nasıl değiştiğini incelemenin de insan psikolojisi hakkında önemli bir takım ipuçları verdiğini de sözlerine ekliyor.