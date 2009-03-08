Kırmızı ayakkabılar ele verdi

Bursa'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişiyi, giydiği kırmızı ayakkabı yakalattı.



Alınan bilgiye göre, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir eve hırsızlık amacıyla giren Y.Ç. (24), kendisini fark eden ev sahibini görünce kaçtı.



İhbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, kırmızı ayakkabı giydiği öğrenilen zanlıyı aramaya başladı.



Devriye gezen polis ekipleri, kırmızı spor ayakkabısı olan Y.Ç'yi, arkadaşları B.Ç. (29) ve T.Y. (26) ile ellerinde bavulla yürürken gördü.



Zanlıları durduran ekipler, açılan tekerlekli bavulda çalıntı olduğu belirlenen 2 dizüstü bilgisayar buldu.



Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



(AA)

