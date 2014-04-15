Merakla beklenen Kırmızı Ay tutulması 78 dakika sürdü

Son 500 yılda sadece 3 kez gerçekleşen ve "Kanlı Ay Tutulması" olarak tabir edilen astronomi olayı Türkiye saati ile 08.58'de başladı. Tarihi an hem NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden hem de dünya televizyonlarında canlı yayınlandı. Tutulma, 78 dakika sürdü.

Tutulma, Dünya'nın uydusu olan Ay'ın gezegenin gölgesine girmesi ile başladı. Uydunun tam olarak Dünya'nın gölgesine girmesi ile birlikte de 'Kanlı Ay Tutulması' olarak adlandırılan astronomi olayı yaşandı.

Tam Ay tutulması Amerika kıtasından izlenebiliyor. Ay'ın kırmızı renk aldığı tam tutulmalar 1492, 1949 ve 1967 yıllarında gerçekleşmişti.