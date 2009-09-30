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'Kırmamak için ayrılmazdım'

Ferdi Tayfur, konuk olduğu televizyon programında kadınlarla ilişkilerinde 'hiç kimseyi kırmamak' adına bırakıp gitmediğini söyledi.

30 Eylül 2009 03:00

Ferdi Tayfur, konuk olduğu televizyon programında kadınlarla ilişkilerinde 'hiç kimseyi kırmamak' adına bırakıp gitmediğini söyledi.

'Laf Aramızda' programına konuk olan Tayfur; beş parası yokken bile kadınların kendisine duyduğu ilginin samimiyetinden kaynaklandığını söyledi. Ünlü şarkıcı, ayrılmak istese bile kırmamak için ayrılmadığını belirterek, şunları söyledi: "Hep dürüst oldum. Başlarsa başlar, koparsa kopar! Zaten onlar kopardı hep... Ben kırmamak için yapamazdım, ayrılmazdım yani... Beklerdim, giderdi. Hiç insan kıramam ben."

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