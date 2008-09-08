Kirlilik Gediz'de balık bırakmadı

Van Gölü'nde dalgıç eylemi!

Tehlikeli atıklar hakkında veri yok!

Uşak'ta, Gediz Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle bir gecede binlerce balığın öldüğü, nehir yüzeyinin balık ölüleriyle kaplandığı görüldü. Gediz çevresinde yaşayan vatandaşlar, sudaki en yoğun kirliliğin geçen hafta perşembe günü meydana geldiğini, balıkların yoğun olarak aynı gün öldüğünü söyledi.Merkeze bağlı Ulucak köyünde çiftçilik yapan Birol Karlı (34), kirlilik yüzünden hayvanlarına nehirden su içiremediklerini belirtti. Buradan sulanan tarım arazilerinde bitkilerin öldüğünü savunan Karlı, "Kirlilik Uşak Organize Sanayi Bölgesinin alt kesiminden başlıyor. Sirge, Yeniköy, Mıdıklı, Ulucak köyü yakınlarındaki yaklaşık 40 kilometrelik mesafede tek canlı kalmadı" dedi.Kirlilik nedeniyle ölen balıkların çevredeki vatandaşlar tarafından toplanıp yendiğini öne süren Karlı, şöyle konuştu:"Uşak Çevre İl Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğünden gelen yetkililer, sudan ve ölen balıklardan örnekler aldı. Ancak köylüler, onlar gelene kadar balıklardan yedi. Halen tonlarca balık suyun yüzünde. Sıcak nedeniyle bozulan balıklar kokmaya başladı. Yabani hayvanlar balıkları yemeye geliyor. Artık bu suyu kullanamıyoruz. Hayvanlarımızı ve tarım arazilerimizi sulayamıyoruz." Gediz Nehri'ndeki sudan binlerce çiftçinin faydalandığını belirten Karlı, sudaki kirliliğin çiftçiyi ölüme mahkum ettiğini ve doğanın katledildiğini savundu.Uşak Valisi Kayhan Kavas, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.Sudan, ölü balıklardan ve Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma tesisinden numuneler aldıklarını bildiren Kavas, şöyle konuştu:"Bu tahlil sonuçlarına göre balık ölümlerinin nedenleri ortaya çıkacaktır. Havadaki ısınmaya bağlı olarak suyun sıcaklık derecesinin yükselmesi ve ölümlerin bu yüzden meydana gelmesi muhtemel. Ancak her şey tahlil sonuçlarından sonra ortaya çıkacak. Sorumlu varsa hesabını verir."Uşak Çevre ve Orman Müdürü Ramazan Toker de çevre mühendislerinin bölgede inceleme yaptığını, su örnekleri aldığını ifade ederek, kirli suyun tarım arazilerinde kullanılmasının insan sağlığı için büyük tehlike oluşturabileceğini söyledi.Kirli suyla tarım arazilerinin sulanmaması gerektiğini vurgulayan Toker, şöyle konuştu:"Eğer sulama yapıldıysa elde edilen ürünler yenmemeli. Bu ürünler imha edilmeli. Biz köylüleri uyardık. Suda sıfır oksijen var. Ölümler bu nedenle meydana geldi. Yaptığımız incelemelerde Uşak Organize Sanayi Bölgesinin arıtmasının çalıştığını tespit ettik. Ama kaçak ihtimali üzerinde duruyoruz. Araştırma sürüyor." Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hazim Sesli ise kirlilikle ilgili şikayetlerin kendilerine ulaştığını belirtti.Bölgede arıtma tesisinin çalıştığını öne süren Sesli, "Çevre mühendislerimiz herhangi bir olumsuzluk rapor etmedi. Üzücü bir olay. Her ne şekilde olursa çevreye zarar vermek bağışlanamaz. Bu konuda çok duyarlıyız" dedi.Uşak Tarım İl Müdürü Atilla Arslan ise geçen cuma günü Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle bölgeye giderek araştırma yaptıklarını ifade ederek, aldıkları numuneleri İzmir Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderdiklerini, analiz sonuçlarını beklediklerini söyledi.