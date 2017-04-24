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Yaşam

Kirli sepetinden yılan çıktı

Aile, panik yaşarken itfaiyeden yardım istedi

24 Nisan 2017 15:36

Mersin’in Erdemli İlçesi'nde bir evdeki kirli çamaşırların atıldığı sepetten yılan çıkması aile fertleri kısa süreli panik yaşadı. Eve çağrılan itfaiye ekibi hayvanı yakalayarak doğal yaşamına bıraktı.

DHA'daki habere göre olay, Türbe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Tek katlı ve bahçeli olan Mustafa Diker ve ailesinin oturduğu evde, kirli çamaşır sepeti içerisinde yılan olduğu fark edildi. Müdahale etmekte panik yaşayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye boz yılan olarak bilinen 1 metre 30 santim uzunluğundaki yılanı yakaladı. Daha sonrasında başka yılan olma olasılığına karşı evde arama yapan ekipler, yakaladıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

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