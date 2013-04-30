Kirli sakallı erkekler daha çekici

‘The Evolution of Human Behavior’ adlı bilim dergisinde yayımlanan bir makale sakal ve güven ilişkisini ele aldı.

Araştırmaya katılan 350 kadın ve 177 erkek farklı sakal boyutlarına sahip erkeklerin çekiciliğini, aile kurma becerilerini, sağlık ve ne kadar erkeksi göründüklerini değerlendirdi. Katılımcılara, tıraşlı, hafif kirli sakallı (5 günlük), kirli sakallı (10 günlük) ve yoğun sakallı erkeklerin görüntüleri gösterildi.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, araştırma sonucunda hafif kirli sakallılar tüm kategorilerde sınıfta kalırken yoğun sakallı erkeklerin aile kurmak için güvenilir bir aday olduğu ancak maço izlenimi verdiği ortaya çıktı. Kirli sakallı erkekler ise seksi ve çekici olarak değerlendirildi.