Kirli nehirde balıkların cinsiyeti değişti!

ABD'de çevre koruma konusunda çalışan bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan raporda, Washington'daki Potomac nehrinin kirli sularının balıkların cinsiyetinde değişikliğe neden olduğu ve bunun insan metabolizmasında sonuçları olabileceği uyarısında bulunuldu.



Potomac Conservancy (Potomac Doğal Kaynakları Koruma) adlı kuruluş, önceki gün yayımladığı raporda, nehre yeni kimyasal maddelerin karışmasının, balık veya insan gibi omurgalıların çoğalma ve cinsel gelişimini düzenleyen endokrinolojik sistemi değiştirmekte olduğunun altını çizdi.



Araştırmaların, balıkların üreme organlarında bir değişiklik olduğunu ortaya koyduğu belirtilen raporda, Potomac nehrinde incelemeye tabi tutulan balıkların yüzde 80'inin hem erkek hem de dişil organları bulunduğunun görüldüğü kaydedildi.



Kuruluşun açıklamasında, ABD'nin başkentinin kullandığı suyun tamamına yakınının, organizmaları değiştiren kimyasal maddelerin karıştığı bu nehirden geldiği belirtilerek, bölgedeki çocukların idrarlarında kirliliğe sebep olan bu kimyasal maddelerin izlerine rastlanmasına dikkat çekildi.



Environment Health Sciences adlı kuruluşta görevli bilim adamlarından John Myers de yaptığı açıklamada, bu kimyasal maddelerin böcek ilacı, veteriner ve tıbbi ürünler ile güzellik malzemelerinden kaynaklandığını belirterek, "Su işleme ve filtre tesisleri endokrinolojik salgı bezlerini etkileyen bu kirletici maddeleri ortadan kaldırma zorunluluğuna sahip bulunmuyor. Sonunda bu kimyasal maddeler de musluğumuza kadar geliyor" dedi.



Myers, şu anda insan sağlığı için sonuçları olabilecek kirlilik seviyesi konusunda tam bilgi sahibi olmadıklarını, ancak balıklarda gözlenen cinsiyet karmaşasının bir uyarı olduğunu söyleyerek, "Bu durum, karar vericilerin bu soruna eğilmelerini gerekli kılacak kadar önemli" diye konuştu.



Çevreci sivil toplum kuruluşu, Kongre'yi içme suyu konusundaki yasa üzerinde reform yapmaya çağırdı.