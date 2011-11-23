-Kirli havada alarm veren kemer ve eldiven GAZİANTEP (A.A) - 23.11.2011 - Gaziantep'te, meslek lisesi öğrencilerinin, ''Yaşamak İstiyorum'' projesi kapsamında ürettikleri kemer ve eldiven, karbonmonoksit gazının yoğun olduğu ortamlarda üzerindeki sensörün renk değiştirmesi sayesinde kişiyi uyarıyor. Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Giyim-Üretim Teknolojisi öğrenci ve öğretmenleri, karbonmonoksit ya da LPG'den kaynaklanacak zehirlenmelerin önüne geçmek, rahatsızlığı bulunan hastaların hava kirliliği karşısında önlem almasını sağlamak amacıyla, ''Yaşamak İstiyorum'' adı altında proje hazırlandı. Proje çerçevesinde üretilen kemer ve eldivenin üzerindeki sensörlerin rengi, karbonmonoksit düzeyinin artması halinde yeşilden kırmızıya dönüşüyor. Üzerindeki elektronik bağlantısı nedeniyle direkt bir elbiseye uygulanmak yerine kemere ve eldivene monte edilen sensör, istenilmesi halinde saat ya da başka bir ürün çerçevesinde de kullanılabilme özelliğine sahip. Proje danışmanı Serpil Tiryaki, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin projeyi, rahatsız olan kişilerin hava kirliliği olan alandan uzaklaşmasını sağlamak, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek ve LPG sızıntısını tespit ederek, güvenli bir ortamda çalışılmasına olanak sağlamak amacıyla hazırladığını söyledi. Tiryakı, sensörün ev ve iş yerlerindeki tüp gazlardaki sızıntının tespit edilmesi açısından da önemli olduğunu kaydetti.