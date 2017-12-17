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Kirli hava rekortmeni' Hakkari, doğalgaza kavuşuyor 

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin en kirli havasının bulunduğu Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için çalışmalara başlandı

17 Aralık 2017 12:46

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en kirli havasının bulunduğu Hakkari\'ye doğalgaz getirilmesi için çalışmalara başlandı.Hakkarililer\'in 2018 yılı sonunda bu sıkıntıdan kurtulacakları belirtildi.
Geçen yıl şubat ayında 53 milyon 900 bin liraya ihale edilen doğalgaz boru hattı çalışmalarının, kış aylarında hava koşullarına göre devam edeceğini belirten yüklenici firmanın şantiye şefli Cengiz Bicare,  toplam hattın 203 kilometre olduğunu, şu ana kadar 68 kilometresini tamamladıklarını söyledi. Hakkari\'ye doğalgaz boru hattının getirilmesi için geçen yıl şubat ayında 53 milyon 900 bin liraya ihale edilen doğalgaz boru hattının çalışmaları kış aylarında da hava koşullarına göre devam edeceği belirtildi. İhaleyi alan Vemak İnşaat Şirketi tarafından yapılan çalışmalar hava koşullarına  göre sürdürülürken, yüklenici firmanın şantiye şefi Cengiz Bicare,Van\'ın Erçek mahallesinde başlanan ve toplam 203 kilometre olan Hakkari doğalgaz boru hattının, yapılan 6 aylık çalışma sonunda 68 kilometresinin bitirildiğini belirtti.
Kış aylarında hava koşullarına göre çalışma yapacaklarını belirten Bicare, şöyle dedi:
\"Hakkari\'ye gidecek olan doğalgaz boru hattı çalışmalarımıza, Van\'ın  Erçek şantiyemizde başladık. Çalışmaları şu an Hakkari tarafına doğru gidiyoruz. Orada da 25 kilometrelik güzergah çalışmasını tamamladık Hakkari tarafındaki şantiyemizin çalışmaları yüksek rakımda yoğun kış şartları nedeniyle durdu. Fakat biz Van tarafından özellikle çalışmaya devam ediyoruz. Kış koşullarına rağmen 203 kilometrelik hattımızın,  65 kilometresini tamamladık. Kış aylarında hava koşullarına göre çalışmalarımızı nihaletlendirmeyi planlanıyoruz. Önümüzdeki mevsimle beraber yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.  2018’in sonunda Hakkariye  doğalgaza verilecek.\"
HAKKARİ, KİRLİ HAVADAN KURTULACAK
BOTAŞ Kontrol Amiri Fatih Gökan ise,Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye genelinde hava kirliliği en yüksek olan il Hakkari olduğunu, doğalgazın verilmesiyle kentteki  bu hava kirliliğinin önüne geçileceğini belirterek, şöyle konuştu:
\"Hakkari’ye doğalgaz çalışmaları yapıyoruz. Erçek istasyonundan başlayıp Güzeldere civarına kadar kaar bu çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Şu ana kadar 68 kilometrelik alana doğalgaz boru hattını döşemişiz.Tek isteğimiz, halkımızın bize yardımcı olması ve  sorun çıkarmamaları. Hakkari halkı aylık 85 lira  tüp parası verip ve her ay iki tüp kullanıyorlardı. Doğalgaz geldiğinde 15 lira verecekler. Hem kentteki hava kirliliğinin önüne de geçilmiş olacak.\"

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