Kirli hava çocukların zekâsını etkiliyor

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Reisli, hava kirliliğinin çocuklarda, zekâ ve hafıza geriliğine neden olabildiğini söyledi.



Reisli, yaptığı açıklamada, şehir hayatında sıkça karşılaşılan katı yakıt dumanları, fabrika bacaları ve egzozlardan çıkan gazlar ile sigara dumanlarının hava kirliliğine neden olduğunu belirtti.



Çocukların, henüz olgunlaşmamış varlıklar olduğu için erişkinlere oranla hava kirliliğine karşı daha hassas olduklarını ifade eden Reisli, "Biyolojik olarak daha hassas olan çocukların, toksinleri zararsız hale çevirme sistemleri yetersizdir. Çocuğun hızla büyüyen ve çoğalan hücrelerinde çevresel zararlılar daha kolay hasar oluşturur" dedi.



Reisli, çocukların, vücut ağırlıklarına göre erişkinlere oranla daha fazla hava, su ve besin tükettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"6 aylık bir bebek vücut ağırlığına göre bir erişkinden 7 kat daha fazla su içer. Yine 1-5 yaş arası bir çocuk, vücut ağırlığına göre bir erişkinden 3-4 kat daha fazla yemek yer. Bu nedenle çocuklar erişkinlere göre daha fazla toksik maddeye maruz kalır. Örneğin ağızdan alınan kurşunun erişkinlerde yüzde 10'u emilmesine rağmen çocuklarda yüzde 50'si emilir. Aynı şekilde çocukların hava yolları erişkinlerde göre daha dar olduğu için tıkanma için daha az iltihap yeterli oluyor. Çocuklar kirli havanın yüzde 90'ının filtre edildiği burun yerine ağızdan soluk alıp verdiği için kirli hava doğrudan akciğere gidiyor ve akciğer gelişimi kötü yönde etkileniyor."



Hava kirliliğinin alerji, egzama, atım ve saman nezlesi gibi birçok rahatsızlığa neden olabildiğini anlatan Doç. Dr. Reisli, hava kirliliğinin özellikli 6 yaş ve altındaki çocukları çok daha fazla etkilediğini bildirdi.



Hava kirliliği nedeniyle milyonlarca çocuk yaşamını yitiriyor



BM'nin yayımladığı bir rapora göre hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca çocuğun öldüğünü dile getiren Doç. Dr. Reisli, şöyle devam etti:



"Hava kirliliğine maruz kalan çocukların, zekâ ve hafızayla ilgili testlerde aldıkları sonuçlar, sağlıklı bir çevrede büyüyenlere oranla daha düşük çıktı. Hava kirliliği çocuklarda, alerjik hastalıklara, göz burun ve boğaz iltihaplanmalarına, astım krizi sıklığında artışa neden olabiliyor. Yine hava kirliliği, çocuklarda akciğer kapasitesinde düşüşe, zekâ gelişiminin de kötü yönde etkilenmesine neden olabiliyor. Tüm bunlarda okula devam etmede ve günlük hayat kalitesinde düşüşe neden oluyor."



Reisli, hava kirliliğinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşın, çocukları bu tehlikeden koruyacak politika ve çalışmaların yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Çocukların çevresel toksinlerle teması azaltılmalı. Çevre sağlığı konusunda toplum bilinci oluşturulmalı. Üreticiler uyarılmalı, yasalarda düzenlemeler yapılmalı" diye konuştu.



(AA)

