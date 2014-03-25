Kirli hava 7 milyon kişiyi öldürdü



Dünya Sağlık Örgütü, yayınladığı son raporda hava kirliliğinden kaynaklanan ölüm oranlarıyla ilgili tahminlerini artırdı. Buna göre, 2012 yılında her sekiz ölümden biri zehirli havadan kaynaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Halk Sağlığı Bölümü başkanı Dr. Maria Neira, bu rakamların 2008'de yapılan bir önceki araştırmaya göre ölümlerde büyük artış olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rapora göre, kalp rahatsızlıkları, kronik bronşit, akut solunum yolu enfeksiyonları, felç, akciğer kanseri ve mesane kanseri en sık rastlanan hava kirliliği kaynaklı rahatsızlıklar.

Raporun yazarları, hem ev içi ve hem de dışarıdaki kirli havayı değerlendirdi. Gelişmekte olan ülkelerdeki kadın ve çocukların odun ya da kömür kullanılan sobalar nedeniyle daha çok ev içi kirliliğe maruz kaldığı belirtildi. Analizler 4,3 milyon ölümü ev içindeki kirli havaya, 3,7 milyon ölümü de dışarıdaki kirli havaya bağladı. Ancak araştırmacılar, verilerdeki örtüşme nedeniyle ölü sayısını 7 milyona yuvarladılar.

Dünya Sağlık Örgütü 'nün 2008'deki araştırması hava kirliliği nedeniyle 1,3 milyonu dış mekandaki kirliliğe bağlı olmak üzere 3,2 milyon kişinin öldüğünü göstermişti.

Maria Neira, ''Veriler, soluduğumuz havanın daha temiz hale getirilmesi için harekete geçmek gerektiğini gösteriyor'' şeklinde konuştu.