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Yaşam
Deutsche Welle

Kirli hava 5 milyondan fazla can alıyor

Her yıl 5 milyon 500 bin insan hava kirlliği nedeniyle yaşamını yitiriyor. Uzmanlar ölümcül tehlikenin giderek yaygınlaştığı uyarısında bulundu.Özellikle de Çin ve Hindistan'da.

13 Şubat 2016 17:06


Hava kirliliği en fazla Hindistan ve Çin'de can alıyor. Bu ülkelerde her yıl üç milyon civarında insan hava kirliliği ve kirliliğin yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Amerikan Bilimsel İlerleme Derneği'nin verilerine göre 2013 yılında sadece Çin'de bir milyon 600 bin insan hava kirlliği nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı yıl Hindistan'da ise bu rakam bir milyon 400 bin olarak saptandı. Hindistan'da hava kirliliğinin başlıca nedeni olarak kömür gösteriliyor.

Uzmanlar uyarıyor

Derneğin ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen konferansına katılan uzmanlar, etkili ve kalıcı önlemler alınmaması halinde ölümlerin giderek artacağı uyarısında bulundu.

Konferansa Kanada'dan katılan Vancouver British Columbia Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Michael Brauer, hava kirliliğinin erken ölümlere yol açan risk faktörleri arasında dördüncü sırada bulunduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin önünde yüksek tansiyon, kötü beslenme ve sigara yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HerHindistanBilimselDerneğiABDWashingtonKanadaVancouver British ColumbiaGörevlisi ProfBrauerDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/TY/HS

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