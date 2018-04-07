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Kırlangıçlar yuva yaptı; asfalt şantiyesindeki çalışmalar durdu

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde belediye asfalt şantiyesindeki yol yapımında kullanılmak üzere yığılan kuma yuva yapan kırlangıçlar nedeniyle çalışmalar durdu

07 Nisan 2018 14:54

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde belediye asfalt şantiyesindeki yol yapımında kullanılmak üzere yığılan kuma yuva yapan kırlangıçlar nedeniyle çalışmalar durdu.
Asfalt yapımında kullanılmak üzere şantiyede depolanan kum, zamanla sertleşince, kırlangıçlar yuva yapmaya başladı. Kırlangıçların yaptığı yuvalara dokunmak istemeyen işçiler, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan\'a bildirdi. Başkan Tarhan da kırlangıçların misafir olduğunu belirterek, işçilere \'Yuvalara dokunmayın\' talimatı verdi. Kırlangıçların bahar döneminde bir süreliğine yuva yaptığını belirten Başkan Ömer Tarhan, \"Her yıl bahar aylarında kırlangıçları şantiyemizde misafir ediyoruz. Yuvaların, kum yığını olduğu için bozulma tehlikesi bulunmaktadır. Biz de bu yuvaların bozulmaması için özen gösteriyoruz. Kırlangıçların şantiyemizdeki kum yığına yuva yapması, bizleri mutlu etti. Onlar gidene kadar yuvaların bulunduğu kumu kullanmayacağız\" dedi.

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