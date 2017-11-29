Kırktan fazla İslam ülkesi terörizmi tamamen yok etmeye ant içti

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Terörizmle mücadele etmek amacıyla 2015 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman tarafından oluşturulan Arap Terörizm Karşıtı İttifak ilk toplantısını Riyad’da yaptı ve kırktan fazla İslam ülkesi terörizmi “dünya üzerinden tamamen silene” kadar mücadele edeceğine söz verdi.

İslam’ın küresel çaptaki imajını düzeltmek için birçok reform yapan Veliaht Prens bin Salman ittifakın ilk toplantısında ülkelerin savunma bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada “(Teröristlerin) Huzurlu dinimizi saptırmalarına izin vermeyeceğiz. Bugün birlikte çalıştığımıza dair güçlü bir mesaj gönderiyoruz” dedi.

Geçmişte de Arap ülkelerinin hepsinde terör faaliyetleri gerçekleştiğini fakat bir işbirliği olmadığı için hükümetlerin bununla tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulayan bin Salman “Bu durum kurduğumuz bu ittifakla bugün son buluyor” dedi.

İttifakın ilk görüşmesi IŞİD’in Irak ve Suriye’deki sözde halifeliğinin çökmesinin ardından gerçekleşti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Mısır’ın Sinai bölgesinde bir camiye yapılan intihar saldırısında 300’den fazla insan hayatını kaybetmişti.