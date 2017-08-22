T24 LogoT24 Logo
Spor

Kırkpınar'ın rövanşı Sancaktepe'de yapılacak

İSTANBUL,(DHA) - SANCAKTEPE Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri' ile Türkiye'nin ünlü başpehlivanları kol bağlayacak

22 Ağustos 2017 20:37

İSTANBUL,(DHA) - SANCAKTEPE Belediyesi\'nin düzenlediği \'Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri\' ile Türkiye\'nin ünlü başpehlivanları kol bağlayacak. Kırkpınar\'ın rövanşı olarak gösterilen güreşler 27 Ağustos pazar günü saat 09.00\'da başlayacak. Güreşlere Türkiye\'nin ünlü başpehlivanlarından son Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı,Orhan Okulu, Ali Gürbüz Serhat Balcı gibi birçok ünlü başpehlivan er meydanına çıkacak.
Düzenleyecekleri yağlı güreşler hakkında açıklamalarda bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, \"Her yıl olduğu gibi tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nin rövanşı Sancaktepe Samandıra Er Meydanı\'nda yapılıyor. Güreşlerimiz Kırkpınar usulü ve kırar kırana geçiyor. Ata sporumuz olan yağlı güreşler Türkiye\'nin dört bir yanından gelen güreş sever izleme imkanı bulacak. Kırkpınar güreşlerini izleme fırsatı ve imkanı bulamayan güreş severleri Sancaktepe güreşlerine davet ediyorum\" dedi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SANCAKTEPE BelediyesiSancaktepe Yağlı GüreşleriTürkiyeKırkpınarAğustosGüreşlere TürkiyeBalaban Recep Kara Fatih AtlıOrhan Okulu Ali Gürbüz Serhat BalcıDüzenleyecekleriSancaktepe Belediye BaşkanıErdemKırkpınar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24