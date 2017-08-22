Kırkpınar'ın rövanşı Sancaktepe'de yapılacak

İSTANBUL,(DHA) - SANCAKTEPE Belediyesi\'nin düzenlediği \'Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri\' ile Türkiye\'nin ünlü başpehlivanları kol bağlayacak. Kırkpınar\'ın rövanşı olarak gösterilen güreşler 27 Ağustos pazar günü saat 09.00\'da başlayacak. Güreşlere Türkiye\'nin ünlü başpehlivanlarından son Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı,Orhan Okulu, Ali Gürbüz Serhat Balcı gibi birçok ünlü başpehlivan er meydanına çıkacak.

Düzenleyecekleri yağlı güreşler hakkında açıklamalarda bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, \"Her yıl olduğu gibi tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nin rövanşı Sancaktepe Samandıra Er Meydanı\'nda yapılıyor. Güreşlerimiz Kırkpınar usulü ve kırar kırana geçiyor. Ata sporumuz olan yağlı güreşler Türkiye\'nin dört bir yanından gelen güreş sever izleme imkanı bulacak. Kırkpınar güreşlerini izleme fırsatı ve imkanı bulamayan güreş severleri Sancaktepe güreşlerine davet ediyorum\" dedi.



