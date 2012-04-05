Kırkpınar'ın efsanevi başpehlivanı Ahmet Taşçı vuruldu!

Kırkpınar güreşlerinin efsanevi yaşayan başpehlivanlarından 3 altın kemerli Ahmet Taşçı, Kocaeli'nin Yeni Karamürsel İlçesi'nde vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan Taşçı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Taşçı'yı 'Cino Mehmet' lakaplı Kırkpınar başpehlivanlarından Mehmet Yılmaz'ın tabancayla vurduğu iddia edildi.

Kırkpınar'ın üç altın kemerli, efsanevi güreşçilerinden Ahmet Taşçı, Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi’nde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, aynı zamanda çırağı olan diğer başpehlivanlardan 'Cino Mehmet' lakaplı Mehmet Yılmaz tarafından bu sabah tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Beş el ateş eden Mehmet Yılmaz’ın tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi Ahmet Taşçı’ya isabet etti. Bacaklarından birer kurşunla yaralanan Taşçı, Karamürsel Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Saldırgan, polis tarafından yakalandı.

Ahmet Taşçı kimdir?

Türkiye Başpehlivanı Ahmet Taşçı Karamürsel'de doğdu.

Taşçı, 25 yaşına kadar sporla pek ilgilenmedi. Önceleri serbest olarak çalıştı. 1982'de İzmit'te bir lastik fabrikasına işçi olarak girdi. 1985 yılında güreşmeye karar verip ustası Kadir Birlik'in antremanlarına katılınca fabrikadan ayrıldı.

Taşçı, geç başlamasına rağmen bu spora çok çabuk ısındı. Kısa süre sonra çayırlara çıkmaya başladı. Türk yağlı güreş severleri, Taşçı'yı böyle tanıdı.

Ahmet Taşçı, 1986 yılında Kırkpınar'da büyükorta birinciliğini, 1987 yılında başaltı birinciliğini, 1988'de başpehlivanlık beşinçiliğini, 1989'da da başpehlivanlık üçüncülüğü elde etti. Ahmet Taşçı, gücü ve kuvvetiyle yeşil sahaların bir devi olma yoluna girmişti artık. Rakipleri, etkili fiziği ve acı kuvveti karşısında pek tutunamıyorlardı. Taşçı, 1990 yılında, Kırkpınar Türkiye Başpehlivanlık Yağlı Güreşlerinde, ilk turda Recep Kılıç'ı, 2. turda Saffet Kayalı'yı, 3. turda Bülent Gürbüz'ü, 4. turda Reşit Karabacak'ı, finalde ise ustası Kadir Birlik'i yenerek Türkiye başpehlivanı oldu ve altın kemeri boynuna astı.

Ünlü güreşçi, 1991 yılındaki Kırkpınar güreşlerinde, Bekir Şahin'i ilk turda, Reşit Karabacak'ı ikinci turda (üçüncü turu boş çekerek atladı), Cengiz Elbeyi'yi dördüncü turda, Bülent Gürbüz'ü de finalde mağlup ederek ikinci başpehlivalık kürsüsüne çıktı.

Yeşil sahalarda bir yıldız olan Taşçı, Türkiye'nin yağlı güreş yapılan bütün bölgelerine davet edilmeye başlandı. Bu güreşlerde de birincilikler ve ödüller birbirini kovaladı.

1992 yılı Kırkpınar güreşleri çok önemliydi Ahmet Taşçı için. Bu güreşler için aylarca süren antremanlara girdi. Yine iyi bir formla Kırkpınar'da rakiplerinin karşısına dikildi. Tur sayısına göre Reşit Karabacak'ı, Bülent Gürbüz'ü, Cengiz Elbiya'yı, Saffet Kayalı'yı ve finalde de Abdullah Ersoy'u devirerek altın kemerin temelli sahibi olduğunu tescil ve ilan etti.

Kırkpınar yağlı güreşlerinde Karamürsel'e üçüncü kendisine ikinci altın kemeri kazandırmak için kararlı ve gayretli olan Ahmet Taşçı, 1993 yılında üst üste dördüncü kez Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanını kazanarak yeni bir rekorunda sahibi oldu. Taşçı 1993 yılında, İbrahim Gümüş, Mehmet Gökçen, Necmi Koç ve Sezgin Yüksel'i yenerek ikinci altın kemerle buluştu.

Güreşçi, aynı yıl 3 yıl üst üste kazandığı Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri altın kemerini de kazandı.