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Yaşam

Kırkpınar Yağlı Güreşleri en iyi 10 gösteri arasına girdi

İngiliz Times Gazetesi, Türkiye’den de listede yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşlerini önerdi...

29 Kasım 2010 02:00

T24 - İngiliz Times Gazetesi, UNESCO’nun Manevi Kültürel Miraslar Listesi’ni açıklamasının ardından, farklı tatil seçenekleri arayanlar için listeden 10 ayrı etkinlik önerdi.

Gazete, Türkiye’den de listede yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşlerini önerdi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Kırkpınar Yağlı Güreşleri en iyi 10 gösteriden biri

Yağlı güreşler için “saf maçoizm” tanımını kullanan gazete, İstanbul’dan sadece 3 saatlik bir mesafede düzenlenen Kırkpınar yağlı güreşlerinin nasıl yapıldığını da anlattı. Güreşlerin düzenlenen gösterilerle zamanda yolculuğa çıkarttığı da söylendi. Haberde, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek yağlı güreşleri izlemek isteyenler için Edirne’de kalabilecekleri otellerin telefonları da verildi.


Listede ayrıca, Belçika’daki Aalst Karnavalı, İspanya’daki Katalan İnsan Kuleleri, Meksika’da üç hafta süren “Fiesta Grande” festivali gibi farklı ülkelerin kültürlerin etkinliklerine yer verildi.



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