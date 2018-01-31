Kırkpınar güreşleri Guinnes'e aday gösterilecek

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin, en fazla yağlı güreş pehlivanının katıldığı güreş olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’nda yer alması için işlemleri başlattıklarını söyledi.

\'GÖREVDEN FALAN ALINDIĞIM YOK\'

Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında görevden alınacağına ilişkin bazı söylentiler yayıldığını ima ederek, hafta sonunda CHP kurultayı için Ankara\'da olacağını söyledi. Gürkan, \"Hem belediyenin işleri için hem de CHP’nin kurultayı için, 4-5 gün yokum. Bir iki gün kaybolunca hemen tezviratlar başlıyor. Başkan nerde? Falan filan. Başkan burada. Kimse merak etmesin görevden falan alındığım yok, uzaklaştırıldığım yok, yerime kayyum da atanmadı\" dedi.

\'GUİNNES İÇİN İŞLEM BAŞLATTIK\'

Başkan Gürkan, 2-8 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek 657\'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıklarına başladıklarını da belirterek, en fazla yağlı güreş pehlivanının Kırkpınar’da yer aldığını, bunu da Guinnes Rekorlar Kitabı’na kaydettirmek için işlem başlattıklarını söyledi. Kırkpınar’ı UNESCO’dan sonra bir de bu şekilde tescil ettirmek istediklerini kaydeden Gürkan, \"Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapacağız. Ve burada dünyada en çok yağlı pehlivanın güreş yaptığı yer olarak da Guinness Rekorlar Kitabı’nda Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin farklı bir alanda UNESCO’dan sonra tescilini de yaptırmış olacağız. Geçen yıl bildiğiniz gibi 2199 pehlivanımız kayıt yaptırmıştı. Aslında 2204’tü ama sonra 5 tanesi çeşitli nedenlerle elendi. 2199 pehlivanla bu tüm zamanların rekoruydu. Öyle zannediyorum ki bu yıl bu rekor daha da artarak tazelenecektir. Dolayısıyla biz de Guinness Rekorlar Kitabı’na da hem Kırkpınarımızın hem de yağlı pehlivanda en çok katılım olan organizasyon olarak kaydımızı yaptırmak istiyoruz\" dedi.

\'MÜFETTİŞLERDEN TALEPTE BULUNDUM\'

Edirne Belediyesi\'nde devam eden denetimler konusunda da bilgiler veren Gürkan, kendisinin müfettişlerden özellikle tüm işlemlerin incelenmesi talebinde bulunduğunu kaydetti. Denetim konusunda herhangi bir şikeyetinin olmadığını belirten Gürkan, şunları söyledi:

\"İki müfettişimiz var, çeşitli kurumlardan aldıkları 20\'nin üzerinde de bilirkişi veya denetçi var. Hakikatten A\'dan Z\'ye bir denetim oldu ben de bundan çok memnunum hiçbir şikayetim yok. Çünkü müfettiş beylerde görevlerini yapıyorlar netice itibariyle. Zaten ilk geldiklerinde ben de kendilerinden talepte bulundum. Didik didik edin, bakılmadık hiçbir şey kalmasın diye onlar da didik didik ederek bakıyorlar, baksınlar. 5 kez 6 kez bakılan birim bazında dosyalarımız var, hiçbir şikayetimiz yok. Bize yansıyan birşey de yok. Şikayetlere de bakıyorlar. Çıkan haberler üzerine çöplüğün hem yapım hem de işletme ihalesine ben de talepte bulundum müfettiş beylerden onlara da bakın diye. Onlara da baktılar, bakıyorlar hala. Baksınlar çok arzu ediyorum bakmalarını. Ben istiyorum bakmalarını. Çünkü orada çöplüğün iki boyutu var. Yapım ihalesi, sizler de biliyorsunuz biz KDV dahil 10.1 milyon liraya mal ettik, başka bir il 110 milyon liraya, diğeri 70 milyon, bir başkası 85 milyona mal etti. KDV yok üçünde de. Kapasiteler de aşağı yukarı aynı. Bakmalarından memnun oluyorum gerçekten, hiçbir şikayetim yok.\"

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