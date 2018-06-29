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Kırkpınar eski ağası, kıyıya vuran yunusların hayatını kurtardı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmesi bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağalarından Mustafa Altunhan, şiddetli lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu açığa gö

29 Haziran 2018 16:29

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin, Saros Körfezi\'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmesi bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağalarından Mustafa Altunhan, şiddetli lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu açığa götürerek, yeniden denizle buluşturdu.
Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmesi bulunan Kırkpınar eski ağalarından, iş adamı Mustafa Altunhan, şiddetli lodos nedeniyle kıyıya vuran yunusu kurtarma anını sosyal medya hesabından canlı paylaştı. Altunhan, yunusun karaya vurmasıyla, üzerindeki elbiselerle denize girdi. Altunhan ardından, yunusu kurtarmak için denizin açığına çekti. Yunus, denizde gözden kayboldu.
Paylaşımı büyük beğeni ve birçok tebrik yorumu alan Mustafa Altunhan, lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu yeniden denizle buluşturduğu için mutlu olduğunu söyledi. Daha önce de benzer olaylarla karşılaştığını belirten Altunhan, \"Sabah saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle 3 yunusun karaya vurduğunu gördüm. Hayvanları çok sevdiğim için hiç düşünmeden suya atlayarak yunusları denizin açığına çektim. 2\'sini kendim açık denize çektim. Bir diğerini ise balıkçı barınağındaki arkadaşlarla tekne yardımıyla açığa götürdük. Heyecanımı, mutluluğumu anlatamam. Yunusların hayatını kurtarmanın mutluluğu ve gurunu yaşıyorum\" dedi.

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