Kırkpınar Er Meydanı'nın kapıları turiste açılıyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı turistlere kapısını kapatmayacak.

Sarayiçi'nde bulunan ve güreşlerin yapıldığı 3 gün sonrası kapısına kilit vurulan Kırkpınar çayırında yeni bir model uygulanacak. Yılın 362 günü kapısında kilit olan er meydanı, gösteri güreşleriyle kente gelen ziyaretçilere yağlı güreşi tanıtacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin 2 tacından birinin Selimiye, diğerinin ise Kırkpınar olduğunu söyledi.

Kırkpınar Er Meydanı'nın renovasyon projesinde ikinci aşamaya gelindiğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla bir protokol de yapmıştık Kırkpınar Er Meydanı'nın yenilenmesi için. Biraz ağır gitti ama son bir ayda ciddi şekilde hızlandı. İki hafta önce yenileme projesini hazırlayan firma ile bir toplantı yaptık. Çok yakın zamanda renovasyon projesi de bitiyor. Bu bittikten sonra onaylanma süreci var, onun ardından ihalesi yapılacak.

Bu yıl düzenlenecek Kırkpınar Güreşlerinden sonra Er Meydanı tamamıyla yenilenecek. Devlet yatırım programına alındı, ödenek ayrıldı. Bir taraftan bakanlık yenileme çalışması yaparken biz de çevrenin rekreasyon çalışmasını yapacağız. Bütün bu çalışmalar bittiğinde muhteşem bir Sarayiçi ve Er Meydanı ortaya çıkacak. Kente gelen turistler Kırkpınar dışında da oraya gelecek."

Kırkpınar'da gösteri güreşleri yapılacak

Başkan Gürkan, bu yıl ilk kez Kırkpınar'da gösteri güreşlerinin yapılacağını söyledi.

İnsanların bu güreşlere büyük ilgi göstermesini beklediklerini ifade eden Gürkan, "Ben şuna inanıyorum; parasız olan değersiz oluyor, insanlarımızın gözünde. Mesela Barcelona'nın stadı, girişte 23 avro veriyorsunuz, girip çıktınız 100 avroyu buluyor harcamanız. Tamam Barcelona dünyanın en büyük futbol takımlarından birisi ama Kırkpınar bundan daha değersiz değil ki, 656 yıllık gelenek yaşatılıyor. Tur firmalarıyla görüşmeler yapılıyor. İnsanlar Kırkpınar Er Meydanı'na girerken çok cüzi bir ücret ödeyecek, meydanı görecek, o havayı teneffüs edecek, gösteri güreşlerini izleyip çıkacak. Buna bu yıl başlayacağız." dedi.

Osmanlı'nın kuruluşunun ilk yıllarından itibaren geleneksel hale gelen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Samona ile Sarı Hızır köyleri arasında bulunan çayırda yapılırdı. Bölge, Lozan Antlaşması'nın ardından Yunanistan sınırları içerisinde kaldığı için güreşler 1924'ten bu yana Sarayiçi'nde yapılmaya başlandı.

Etrafı sazlıklarla çevrili er meydanı, 1985'te dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla yenilendi. İlk etapta şeref tribünü ve şehir yönüne doğru olan tribünler betonarme olarak yeniden yapıldı, üzeri de uzay çatıyla kapatıldı. 1992'ye kadar geçen sürede tribünlerin hakem kulesinin tarafındaki bölümü eski halinde hizmet verirken, o yıl Kırkpınar’a gelen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in talimatıyla buranın da yapımı için çalışmalara başlandı. Tribünler, 1996'da tamamlandı.