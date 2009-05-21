T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kırkpınar ağlığının Yunan işadamına satılmasına tepki

21 Mayıs 2009 16:38

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1981 yılı ağası Mehmet İriş, Kepez Yağlı Güreşleri Ağalığı'nın Yunanlı bir işadamı tarafından alınmasını kınadı.

İriş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak'a gönderdiği yazıda tepkisini aktardığını belirtti.

İriş, yazısında şu görüşlere yer verdi:
"20 Mayıs 2009 tarihli bir gazeteyi okurken şoke oldum. 41 yıllık geleneksel Kepez Yağlı Güreş Ağalığı 70 bin liraya yabancı bir işadamına satılmış.

Sayın başkan, ata sporu yağlı güreş, malumunuz Türk İslam kültürüne bağlı bir ecdat yadigarımızdır. Bu spor uluslararası özelleştirmeye tabii değildir. Bu satışın iptalini Türk milletinin huzuru için beklerken, bu sene Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de, minder güreşinden uzak gerçek yağlı güreş yaptırmanızı rica ederim.

Tarihimizde Kel Aliço, Koca Yusuf, Adalı Halil, Makarnacı Halil, Kara Ahmet, Kara Ali, Mehmet Ali Yağcı, Şaban Filiz, Sabri Acar gibi yağlı güreş efsaneleri çoktur. Bu efsane insanların güreşlerini yaptırırsanız bu spor devam eder. Aksi halde federasyonunuz bu ata sporumuzun çöküşünü hazırlamaktadır. Bu da tarihimize yanlış yansıyacaktır."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24