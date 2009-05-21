Kırkpınar ağlığının Yunan işadamına satılmasına tepki

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1981 yılı ağası Mehmet İriş, Kepez Yağlı Güreşleri Ağalığı'nın Yunanlı bir işadamı tarafından alınmasını kınadı.



İriş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak'a gönderdiği yazıda tepkisini aktardığını belirtti.



İriş, yazısında şu görüşlere yer verdi:

"20 Mayıs 2009 tarihli bir gazeteyi okurken şoke oldum. 41 yıllık geleneksel Kepez Yağlı Güreş Ağalığı 70 bin liraya yabancı bir işadamına satılmış.



Sayın başkan, ata sporu yağlı güreş, malumunuz Türk İslam kültürüne bağlı bir ecdat yadigarımızdır. Bu spor uluslararası özelleştirmeye tabii değildir. Bu satışın iptalini Türk milletinin huzuru için beklerken, bu sene Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de, minder güreşinden uzak gerçek yağlı güreş yaptırmanızı rica ederim.



Tarihimizde Kel Aliço, Koca Yusuf, Adalı Halil, Makarnacı Halil, Kara Ahmet, Kara Ali, Mehmet Ali Yağcı, Şaban Filiz, Sabri Acar gibi yağlı güreş efsaneleri çoktur. Bu efsane insanların güreşlerini yaptırırsanız bu spor devam eder. Aksi halde federasyonunuz bu ata sporumuzun çöküşünü hazırlamaktadır. Bu da tarihimize yanlış yansıyacaktır."

