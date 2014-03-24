Kırklareli'de Gezi davasında 83 kişi beraat etti

Kırklareli’de geçen Haziran ayında Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla düzenlenen protesto yürüyüşlerine katıldıkları iddiasıyla, haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 105 sanıktan, savunması alınan 83'ü, bugünkü duruşmada beraat etti. Mahkeme, beraat kararını 'kolluk kuvvetleri gerekli ihtar ve yönlendirmeleri yapmadı' diyerek verdi.

Ali Ümit Ülker'in Doağn Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Kırklareli 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 105 sanıklı davanın 2’nci duruşması bugün görüldü. Davaya önceki duruşmada ifadeleri alınan 83 sanık katılırken, ilk duruşmaya katılmadığı için savunması alınamayan 22 kişinin dosyası ayrıldı. 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 32’nci Maddesi'nde yer alan ‘ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ maddesindeki şartların oluşmadığını, kolluk kuvvetlerinin herhangi bir ihtarda yada yönlendirmede bulunmadığına hükmederek 83 sanığın davadan beraatine karar verdi.

'Adalet yerini buldu'

Beraat eden sanıklardan bazılarının avukatı olan Emrah Arslan, adliye çıkışı yaptığı değerlendirmede, kararın doğru bir soruşturma yürütülmediğinin göstergesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"O yüzden buradaki arkadaşlar büyük mağduriyet içerisindeydi. Adalet yerini buldu. Hukuk, adalet yerini buldu ancak mücadelemiz devam edecek. Burada 16 dava var, bunlardan da beraat kararı almadan biz buradan dönmeyeceğiz. Bugün Kırklareli adliyesinde 83 kişi hakkında beraat kararı çıktı. Her konuşana dava açılacaksa buradan kimse çıkamaz. Umarım adalet savunucuları olarak da buna çözüm buluruz."

Not: 67 bin 360 nüfuslu şehir merkezinin 1238'inin sanık olduğu 14 davanın iddianamesini hazırlayan savcılara göre, kentteki her 55 kişiden biri Gezi sanığı!