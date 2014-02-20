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Kırklareli'nde her 55 kişiden biri 'Gezi' sanığı; dava yarın başlıyor

Kırklareli'nde her 55 kişiden birinin 'Gezi' sanığı olarak yer aldığı 14 davanın beşinde yargılanan 472 kişi yarın hakim karşısına çıkıyor

20 Şubat 2014 19:46

Kırklareli'nde 1238 kişi hakkında açılan 14 davanın beşinde yargılanan 472 kişi yarın ilk kez hakim karşısına çıkıyor. 67 bin 360 nüfuslu şehir merkezinin 1238'inin sanık olduğu 14 davanın iddianamesini hazırlayan savcılara göre, kentteki her 55 kişiden biri Gezi sanığı!

Son nüfus sayımına göre 67 bin 360 kişinin yaşadığı Kırklareli’nde 1-17 Haziran arasında aynı güzergâh üzerinde yapılan, hiçbir şiddet eyleminin meydana gelmediği yürüyüşlerin her birine ayrı ayrı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla 14 dava açıldı. Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, dört savcı tarafından hazırlanan iddianamelerde, en az 1238 sanığın adı yer alıyor. Buna göre, şehirdeki her 55 kişiden biri sanık durumuna düşüyor.

Geçen yıl 1-17 Haziran tarihleri arasında Gezi Parkı direnişine destek eylemlerine katılan 1238 kişi hakkında açılan 14 davanın beşinde yargılanan 472 kişi yarın hakim karşısına çıkıyor.  Duruşma, 21 Şubat 2014 (yarın) saat 09:00‘da Kırklareli Adliyesi'nde görülecek.

 

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