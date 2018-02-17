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Yaşam

Kırklareli'nde yakılmış bir kadın cesedi bulundu

Bir bahçe kenarında bulunan ceset ile ilgili öldürülen kadının eşi ve 2 kişi gözaltına alındı

17 Şubat 2018 02:05

Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Ganime Varsak’ın (28), yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili genç kadının eşi Salih Varsak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Bahşili’de bir alışveriş merkezinde çalışan bir çocuk annesi Ganime Varsak (28), önceki gece eve gitmeyince eşi Salih Varsak (31) ilçe emniyetine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün öğlen saatlerinde Ata Dönmez Mahallesi’nde bir bahçe kenarında yanmış ceset olduğu ihbarını aldı. Olay yerine gelen polis, Ganime Varsak’a ait 06 M 5077 plakalı otomobilin yanında, üzerine benzin dökülerek yakılmış kadın cesedini buldu.

Eşi gözaltında

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na gönderilen yanmış kadın cesedinin Ganime Varsak’a ait olduğu tespit edildi. Acı haberi alan genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, genç kadının eşi Salih Varsak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Ganime Varsak’ın otomobilinde benzin bidonu ve iki cep telefonu bulunduğu bildirildi.

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