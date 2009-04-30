T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kırklareli'nde teröre lanet yürüyüşü

30 Nisan 2009 03:58

Kırklareli'nde bir grup genç, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 10 askerin şehit edilmesini yürüyüş yaparak, protesto etti.

Topluluk, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesinde toplanarak Vilayet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı'na kadar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı eşliğinde yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına konuşan Ramazan Bayram, "Kırklarelili gençler olarak toplandık. Biz 10 kişide olsak, 20 kişide olsak sesimizi dünyaya duyurmaya yeter. 10 şehidimizi saygıyla andık. Türk milleti olarak hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Açıklamadan sonra grup olaysız dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24