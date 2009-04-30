Kırklareli'nde teröre lanet yürüyüşü

Kırklareli'nde bir grup genç, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 10 askerin şehit edilmesini yürüyüş yaparak, protesto etti.



Topluluk, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesinde toplanarak Vilayet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı'na kadar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı eşliğinde yürüdü.



Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına konuşan Ramazan Bayram, "Kırklarelili gençler olarak toplandık. Biz 10 kişide olsak, 20 kişide olsak sesimizi dünyaya duyurmaya yeter. 10 şehidimizi saygıyla andık. Türk milleti olarak hepimizin başı sağ olsun" dedi.



Açıklamadan sonra grup olaysız dağıldı.

