Kırklareli'nde 19 güme yakılarak imha edildi

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde devlet arazilerine izinsiz kurulduğu tespit edilen 19 güme (avcı kulübesi) yakılarak imha edildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evrensekiz, Ahmetbey beldeleri ve Bayramdere ile Ataköy köylerinde yasak avlananlara karşı yaptıkları denetimlerde devlet arazisine izinsiz kurulmuş, avlanmada kullanılması yasak olan üstü kapalı ve korunaklı 19 güme tespit etti. Gümeler, ekipler tarafından kontrollü olarak yakılarak imha edildi.



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