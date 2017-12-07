Kırklareli'de yabancılara izinsiz ev kiralamaya ceza

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ Valiliği, il sınırları içinde kamu düzeni, kamu güvenliğinin korunması amacıyla yabancı uyruklulara yol izin belgeleri olmaksızın bilet satışı yapanlar ile konut kiralayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı.

Kırklareli Valiliği\'nden yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde bulunan yabancı uyrukluların, ülke genelinde kontrolsüz seyahat etmelerinin engellenmesi, her türlü suça karışmalarının önüne geçilmesi, kamu düzeni, kamu güvenliği ve bütünlüğümüzü tehdit eden terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Öte yandan, yabancı uyruklu şahısların Türkiye üzerinde Suriye ve Irak\'ta bulunan terör örgütleri kontrolündeki çatışma bölgelerine seyahatlerinin engellenmesi amacıyla önlem alınarak kamu düzeni ve can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Karar, Kırklareli il sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu gibi işlerle iştigal edenler, geçici koruma kapsamında bulunan yabancı uyruklu 6458 sayılı kanunun 84. maddesi kapsamında düzenlenen yol izin belgeleri\' olmaksızın bilet satışı yapanlar ve taşımacılık suretiyle il dışına çıkmalarını sağlayan sorumlular ve Kırklareli il sınırları içerisinde konut kiralayan ve satın alan yabancıların güvenlik güçlerine bildirimini yapmayan şahıs/sorumlular hakkında idari para cezası uygulanmasını öngörüyor.

Valilik, Kırklareli il sınırları içerisinde yabancı uyruklu şahısların suça karışmasını veya terör olaylarına katılmalarının önlenmesi, etkin denetim ve tatbikinin yapılması amacıyla konut kiralayan, satın alan yabancı şahısların kimlik bildirimlerinin gayrimenkulü kiralayan, satan yetkililer tarafından Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliği\'ne 24 saat içerisinde bildirilmesi,tatil, resmi günlere denk gelmesi halinde ilk mesai saatinde bildirimlerinin yapılması gerektiğini kaydetti.