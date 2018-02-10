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Kırklareli'de otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

10 Şubat 2018 15:37

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'de TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırklareli-Edirne Karayolu\'nun İnece beldesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Salih Bektaş yönetimindeki 33 DV 152 plakalı otomobil, önünde seyreden N.A. yönetimindeki 34 HR 5303 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Salih Bektaş, Sezer Baymak, Mehmet Gülenç, Hakkı Han, Birol Yaşa ve Cemal Demir otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildekileri güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri Cemal Demir, Hakkı Han ile Sezer Baymak\'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan 3 kişi, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza nedeniye Kırklareli-Edirne Karayolu yaklaşık 50 dakika ulaşıma kapandı. Soruşturma başlatıldı.

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