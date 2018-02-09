Kırklareli Valisi Çiftçi, iddiaları 'iftira' olarak değerlendirdi (2)

VALİ ÇİFTÇİ: KUMPAS TAKTİĞİ

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, hakkındaki iddialarla ilgili akşam saat 20.00 sıralarında makamında basın açıklaması yaptı. Hakkında gazetelerde çıkan haberlerin iftira olduğunu belirten Vali Çiftçi, 21 yıllık kamu hizmetinde haktan, hukuktan, doğruluktan, devletine ve milletine bağlılıktan asla taviz vermediğini söyledi. Vali Çiftçi, şöyle konuştu:

\"Bugün şahsımla ilgili bazı basın yayın organların da iftira niteliğindeki iddialarla ilgili şu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. 21 yıllık kamu hizmetinde, haktan hukuktan doğruluktan, devletine ve milletine bağlılıktan asla taviz vermedim. Görev yaptığım her yerde halkımla iç içe oldum. Daima halkımızın çıkarlarını gözetledim. Bu durumdan rahatsız olanlar muhakkak olmuştur. Devletime, milletime aileme halel getirecek hiçbir faaliyetin içine girmedim. Bundan sonra da girmeyeceğimi beni tanıyanlar ve halkımız da çok iyi bilir. Çıkarları zarar gören birileri tarafından kamuoyunda şahsımla ilgili yayınlanan görüntülerde meczup bir kişinin saldırısını içeren haberlerle, izzet ve onurum alçakların kullandığı kumpas taktiğiyle itibar suikastına kurban edilmeye çalışılmaktadır. Bu haysiyet cellatları bu taktiklerini her dönem kendilerine tehdit olarak gördükleri kişilere karşı yapmış ve yapmaya da devam etmektedirler. Konu yargıya intikal etmişken, tek taraflı bir iftirayı ve iddiayı basınımız haber diye vermesi maksatlı bir yayın yapıldığını göstermektedir. Söz konusu iddialar 9 ay öncesine aitken, neden şimdi servis edildiği kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır.\"

\'BENİ TELEFONLARLA TEHDİT, TACİZ ETMİŞTİR\'

Mudanya Kaymakamlığı sırasında iddialarda adı geçen M.Ö. ile tanıştıklarını ve kendisiyle ilgili hiç bir münasebeti olmadığını ifade eden Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ben söz konusu haberde adı geçen M.Ö. ile Mudanya Kaymakamı iken belediye özel kalemi olması münasebetiyle tanışmaktayız. Kendisi belediye yönetimi değişmesiyle vekalet ettiği özel kalem işinden uzaklaştırılmıştır. Ve benden yardım istemiştir. Benden o yardımı bulamayınca beni telefonlarla tehdit ve taciz etmiştir. Bunu da gazetelere ve ajanslara yaptığı açıklamalarda dile getirmiştir. Ben M.Ö., ile Mudanya Kaymakamı iken tanışmaktayım başka türlü asla münasebetim olmamıştır. Beni ve ailemi taciz etmemesi için yaklaşık 3 ay önce mahkemeden de koruma kararı aldırdım. Soruşturmanın gizliliği neticesinde başka da açıklama yapacak durumda değilim. Ama ben basın mensuplarını da vicdana davet ediyorum.\"

Vali Çifti kendisine iftira atan M.Ö., hakkında şikayetçi olduğunu, hukuki sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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