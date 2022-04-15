Kırklareli'nde 12 bin 770 adet kaçak 'cinsel içerikli ürün' ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kırklareli'nde yapılan operasyon kapsamında, K.N isimli şahsın iş yerinde 12 bin 770 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında, K.N'nin iş yerlerinde arama yaptı. Aramada, 12 bin 770 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.