Kırklareli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda aralarında iş adamı, doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

TRT Haber'in habeine göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY adına faaliyette bulunan 32 kişiyi tespit etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay yönetiminde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, devletin güvenliğini ve anayasal düzene karşı suçlar, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, teröre finans sağlamak" suçlamasıyla aralarında, iş adamı, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin yakalanması için ise başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, "1 dolarlık" banknotlar, bazı evraklar, Fetullah Gülen'e ait kitaplar ile Gülen için yazılmış dua ele geçirildi.

Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar devam ediyor.