Kırklareli Kanser Raporu: Trakya'nın yüzde 90'ı kanser tehdidi altında

CHP Kırıklareli Çevre Komisyonu, Trakya bölgesindeki kanser vakalarını araştırarak bir rapor hazırladı. 2017-2018 yılları arasındaki verilerin yer aldığı ‘Kırklareli Kanser Raporu’na göre Trakyalıların yüzde 90’ı kanser riski altında.



Kırklareli CHP İl Genel Meclisi Üyesi Gürcan Kırım ve CHP Kırklareli Çevre Komisyonu, Kırklareli’nde 2011-2018 yılları arasında görülen kanser vakalarına ilişkin rapor hazırladı. Rapor, geçtiğimiz hafta Trakya’ya giderek ‘Trakya’da tarımın sorunları ve çözüm önerileri programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da sunuldu.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre raporda, Trakya’da kanserin nedenleri, köylülerin artık üretim yapamaz hale geldiği, Ergene havzasındaki kirlilik ve daha birçok sorunu ele alıyor. Trakya için en büyük sorun haline gelen kanser vakalarının yaşanmaması için de çözüm önerileri sıralanırken Sağlık Bakanlığı’nın kanserojen kimyasallarla ilgili yaptığı çalışmaların neden açıklanmadığı da soruldu. Raporda ayrıca Trakya bölgesinin kalbi Ergene Nehri için de birçok araştırmaya yer verildi.

"Sağlık Bakanlığı sonuç açılamıyor"

Raporda ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2015 yılları arasında Kocaeli ile Ergene Havzası’nda yer alan üç ilde ve Antalya’da kanserojen kimyasalların toprağa, yeraltı ve yerüstü sularına, çeşitli gıdalara ve havaya ne ölçüde karıştığını, insan sağlığı açısından bir risk olup olmadığını belirlemeye yönelik bir çalışma yaptığını ama bu çalışmanın sonuçlarının açıklanmadığı da belirtildi.

Raporda Trakya’daki birkaç araştırmanın sonuçları şöyle belirtildi: