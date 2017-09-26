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Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü gasptan tutuklandı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ Gençlik ve Spor İl Müdürü Muharrem Aydın, kızıyla görüştüğü için ormanlık alana götürdüğü bir lise öğrencinin cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada tutuklandı

26 Eylül 2017 20:38

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ Gençlik ve Spor İl Müdürü Muharrem Aydın, kızıyla görüştüğü için ormanlık alana götürdüğü bir lise öğrencinin cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada tutuklandı.
Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürü Muharrem Aydın, iddiaya göre kızıyla görüşen bir lise öğrencisini ormanlık alana götürüp, cep telefonunu gasp etti. Öğrencinin şikayeti üzerine hakkında dava açılan Aydın\'ın tutuksuz yargılanmasına bugün Kırklareli 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Aydın ile birlikte avukatları katıldı. Savunmasını yapan Muharrem Aydın, hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti Aydın\'ın tutuklanmasına karar verdi. Aydın, polis tarafından mahkeme salonundan çıkarılıp, Kırklareli Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Aydın, daha sonra Kırklareli Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

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