-''KIRKDİLİM GEÇİŞİ'' TAMAMLANDI ÇORUM (A.A) - 06.08.2011 - Türkiye'nin tehlikeli geçişlerinden biri olan Çorum-Osmancık yolundaki Kırkdilim Geçişi, 50 yıllık bir bekleyişin ardından tamamlanarak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle yarın trafiğe açılacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kırkdilim Geçişi, ''Buraya yapılabileceğin en iyisi geçmişte yapılmış, artık yapılabilecek bir şey kalmamış'' diye düşünülen sarp kayalıkların ve vadinin olduğu bir yol. Çorum-Laçin-Osmancık yolu üzerinde bulunan ve coğrafi yapısından dolayı çok müdahale edilememiş olan geçişte ulaşım, uzun yıllarca düşük standartlı bir yolla sağlanmış. Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun yapımı için pek çok kere proje oluşturulmuş ancak uygun proje bulunamamış. Çok sayıda ölümlü trafik kazasına yol açan ve adı ''tehlike'' ile anılan geçişin ihale süreci ilk kez, Ulaştırma Bakanı Yıldırım'ın 2008 Temmuz ayında yolu incelemesi ve uygun projenin yapılması talimatı vermesiyle başladı. Proje çalışmaları 3 yıl süren ve 205 metre yüksekliğindeki yarmalara iş makinelerinin 3 ayda çıkabildiği yol, zorlu çalışmanın ardından nihayet tamamlandı. 30 milyon lira maliyetle yapılan yol Çorum'u, Türkiye'nin ana yol sisteminin bel kemiği olan ve ''TETEK'' güzergahı olarak adlandırılan yola bağlıyor. İstanbul'a ulaşımı 76 kilometre kısaltan ve batıdaki diğer şehirlere ulaşımı kolaylaştıran yol aynı zamanda Çorum'u alternatif olarak Karadeniz'e, Sinop'u ise güneye bağlıyor. Kırkdilim Geçişi, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle, yarın ulaşımı açılacak. -''50 YILDIR BEKLENEN BİR RÜYA''- Çorum Valisi Nurullah Çakır, Çorum tarihine bakıldığında 1960 yıllardan itibaren yapılan yurtiçi gezilerinde Kırkdilim geçişindeki yol sorunun sürekli dile getirildiğini ancak çetin coğrafi koşullarından dolayı uygun projenin oluşturulamadığının görüldüğünü söyledi. Yolun yıllarca zor şartlar altında kullanıldığını belirten Çakır, ''Çorum tarihine bakıldığında Kırkdilim yolunun trafiğe açılmasının beklenen bir rüya olduğunu görüyoruz, bu rüyanın gerçekleşecek olmasının heyecanını yaşıyoruz'' dedi. Son hükümet döneminde yol çalışmalarının hız kazandığına dikkat çeken Çakır, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin modernleşme sürecine girdiği Cumhuriyetin kuruluşundan beri hep gündemde olmuş, bu geçit vermez yerin bu hale dönüştürülmesi yol çalışmalarına verilen öneminde göstergesi. Arşivlere baktığımızda 1960'larda yapılan ziyaretler de de Kırkdilim yolunun açılması, yapılması'' ifadeleri yer alıyor. Kendine göre bir takım faaliyetlerde bulunulmuş ama standardı düşük kalmış bir yol. Kuzey-güney aksında bölgeleri birbirine bağlayan yol, İstanbul içinde alternatif bir güzergah.'' ''YOL BİNLERCE AİLENİN YUVASINI YIKAN BİR GEÇİŞTİ'' Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de, çocukluğundan itibaren tehlikeli oluşuyla bildiği geçişin uygun projeyle trafiğe açılabileceğini ilk olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinde dile getirdiğini söyledi. Yolun çok sayıda ölümlü trafik kazasına yol açtığını belirten Külcü, ''Binlerce ailenin yuvasını yıkan bir geçişti. Trafik terörünün çok can aldığı bir yoldu'' dedi. Yola uygun proje bulmanın imkansız olduğuna inanıldığını söyleyen Külcü, şunları kaydetti: ''Bu geçiş yıllarca trafiğe uygun olmamasına rağmen kullanıldı. 'Bir proje çalışması ile yol yapılabilir' dediğimizde kimse inanmıyordu. Çalışmalar için görüştüğümüz mühendis, 'Yola uygun proje bulmak mümkün değil' demişti. Ben de 'Çorum 40 yıldır aynı hikayeyi dinliyor. Türkiye'nin bu yola benzer tehlikeli geçişleri uygun projelerle trafiğe açıldı. Burası da açılabilir' demiştim. Sayın Bakanın talimatıyla 2008'de proje çalışmaları başlatıldı. Sürekli proje değiştirildi, kaç proje hatırlamıyoruz artık. En uygun projeye ulaşmak 3 yıl sürdü. Maliyeti büyük olmayabilir ama bizim için Cumhuriyet tarihinde Obruk barajından sonra ikinci önemli yatırımdır.''