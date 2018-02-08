Kırkağaç'taki 'anıt zeytin ağacı Hz. İsa ile yaşıt' iddiası

Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, koruma altında bulunan ve 5 yıl önce yapılan test ile 1656 yaşında olduğunu belirlenen anıt zeytin ağacı ile ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Hollandalı arkelog Ticia Verveer\'ın, ağaçtan numuneler alıp ülkesinde yaptırdığı karbon testi ile anıt ağacın yaşını 2018 olarak açıkladığı öğrenildi. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Genel Sekreteri Emin Özarı, bu gelişme sonucu ağacın yaşının Hz İsa ile aynı yaşlarda olabileceğini ve Hz. Meryem\'in Bergama\'dan Efes\'e giderken doğacak çocuğu için Kırkağaç\'ta bir zeytin ağacı diktiğini rivayetlerinin bu anıt ağaç ile gerçek olabileceğini belirterek, yeni bir test yapılıp, tarihçilerin konuyu araştırmasını istedi.

Kırkağaç\'ın Bakır Mahallesi Emirahmet Mevkisi\'ndeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenerek koruma altına alınan ve daha önce 1656 yıllık olduğu açıklanan anıt zeytin ağacı ile ilgili hem Kırkağaç\'ı hem de Hıristiyanları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, Kırkağaç\'a gelerek gövde çapı 10.6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6.84 olarak tescil edilen bu zeytin ağacından kabuk ve yaprak örneği numunesi aldığını ve 2016 yılında ülkesinde karbon testi yaptırdığını belirterek, ağacın bugünkü yaşının 2 bin 18 olduğunu sosyal medyada duyurduğu ortaya çıktı. Verveer\'in açıkladığı bu test sonucundaki anıt ağacın yaşının \'Hz. Meryem\'in Bergama\'dan Efes\'e giderken doğacak çocuğu için Kırkağaç\'ta bir zeytin ağacı diktiği\' yönündeki rivayetleri doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

Bu durum Kırkağaç\'ta heyacan yaratırken, Kırkağaç Ziraat Odası, tarihi zeytin ağacının yaşının tekrar incelenmesi konusunda çalışmalara hemen başladı. Zeytin ağacının anıt ağaç statüsüne kazandırılmasında önemli rol oynayan Kırkağaç Ziraat Odası şimdide ağacın Hz. İsa ile aynı yaşta olduğunu tespit ettirerek, Kırkağaç\'ta inanç turizmi oluşturmak için harekete geçti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Genel Sekreteri Emin Özarı, anıt zeytin ağacının yaşı ile ilgili ilk çalışmalar başladığında 2 bini aşkın olduğunu söylediklerini hatırlatıp, \"Ege Üniversitesi\'nden gelen heyet, matkapla delerek ağacın katmanlarından 6 yıl önce aldığı örnekle inceleme yapmıştı. İnceleme sonucunda ağacın o yıl için 1650 yaşında olduğu söylemişti. Şimdi Hollandalı bir arkeolog anıt ağaçtan alıp, ülkesinde yaptırdığı karbon testinde de ağacın 2 bin 18 yaşında olduğunu belirlemiş. Kaymakamızda bunun üzerine testin sonuçlarını istemiş. Hollandalı\'nın bulduğu sonuç bizim tezimizi doğruluyor\" dedi.

Hz. Meryem\'in Bergama\'dan Efes\'e giderken doğacak çocuğu için Kırkağaç\'ta bir zeytin ağacı diktiğini, daha önce Kırkağaç\'ta görev yapan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Melikşah Taşkın\'dan dinlediğini de belirten Özarı, \"Yani ağacın Hz. İsa ile yaşıt olduğunu iddia ediyordu. Kırkağaç Kaymakamımız Cengizhan Yılmaz da bu anıt ağacın Kırkağaç için olduğu kadar Hıristiyan alemi için de önemli olduğunu gündeme getirdi. Bunun arkasında durulması lazım, Kaymakamlık ve Kırkağaç Ziraat Odası olarak, bu ağacı gündeme çıkarıp, gerçek yaşını ortaya çıkarmamız lazım. Bakır Mahallesi\'nde \'Meryem\' isminin çok olması ve Kırkağaç eski İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Taşkın\'ın anlattıklarıda biraraya geldiğinde, söylentiler doğrulanır nitelikte. Bu nedenle bu söylentileri araştırmak lazım. Bu da tarihçiler ve bu konunun uzmanı kişilerin yapacağı araştırmalar sonucunda netleşecektir\" diye konuştu.

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