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Kırkağaç'ta kaza; Asker ve korucular yaralandı (2)- Yeniden

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kavşakta TIR ile midibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 21'i asker, 3'ü korucu ve 1'i midibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı

22 Nisan 2018 17:39

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, kavşakta TIR ile midibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 21\'i asker, 3\'ü korucu ve 1\'i midibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Kırkağaç 6\'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Soma\'dan Kırkağaç yönüne giden Hüseyin Kozdere yönetimindeki 45 VY 797 plakalı TIR, kavşakta çarşı iznine çıkan uzman erbaş ve korucuları taşıyan Recep Tekdemir\'in kullandığı 45 YC 0440 plakalı midibüse sol arka kısmından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi. Devrilen midibüsten fırlayan bazı parçalar, Alay Komutanlığı önünde park halindeki diğer araçlar ve burada bekleyen askerlerin üzerine geldi. Kazada 21 uzman erbaş, 3 korucu ve midibüs şoförü Tekdemir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi ve Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. TIR şoförü Kozdere\'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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