Kırkağaçlılar kurtuluşu Zara ile kutladı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç İlçesi\'nin kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü etkinlikleri Zara konseriyle son buldu.

Kırkağaç\'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Zara, Şair Eşref Stadyumu\'nda binlerce kişiye güzel bir gece yaşattı. Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti\'li Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, daire amirleri ve binlerce Kırkağaçlının katıldığı konserde 2 saat sahnede kalan Zara, \'Dert Bende Derman Sende\', \'Hangimiz Sevmedik\', \'Zahidem\', \'Eşarbını Yan Bağlama\', Neşet Ertaş\'tan \'Yalan Dünya\' gibi eserleri söyledi.

Konsen ardından sahneye gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2018 yılında Kırkağaç\'ta çok büyük projelerin hayata geçirileceğini söyleyerek \"Kırkağaç Belediyesi ile çok güzel hizmetlerimizi Kırkağaçlılara kazandıracağız. Kapalı çarşının üstünü kapatacağız. Kırkağaçımıza çok güzel hizmetler geliyor\" dedi.

Başkan Ergün, daha sonra Zara\'ya çiçek ve mesir macunu verdi. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ise Zara\'ya dünyaca ünlü Kırkağaç kavunu hediye etti. Havai fişek gösterilerinin ardından program sona erdi.

FOTOĞRAFLI