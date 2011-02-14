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Yaşam

Kırk Haramiler'in hazinesi çalındı

Mardin Müzesi'ni soyan hırsızlar, Kırk Haramiler'e ait olduğu tahmin edilen hazinenin bir bölümünü çaldı.

14 Şubat 2011 02:00

T24 - Mardin Müzesi'ni soyan hırsızlar, Kırk Haramiler'e ait olduğu tahmin edilen hazinenin bir bölümünü çaldı.

Mardin Müzesi soyuldu. Müzenin üçüncü katında, özel bir odada sergilenen Kırk Haramiler'in hazinesinden, 2 altın kemer ile 1 altın sikke çalındı.

Olayın duyulması üzerine polis, müzenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Eşgali belirlenen hırsızların yakalanmasına çalışılıyor.

Kırk Haramiler'e ait olduğu tahmin edilen hazine, geçen yıl Kızıltepe ilçesinde, kanalizasyon kazısı sırasında bulunmuştu.

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