Kırışıklıklarınızın sebebi sır tutmak olabilir

Columbia Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, sır tutmak strese sebebiyet verebiliyor, uyku sorunlarına, kırışıklıklara ve hastalığa yol açabiliyor.

Araştırmaya göre, sır tutmak en çok iç hastalıklara zarar verirken, insanların yüzde 95'i hayatlarında ortalama 13 sır tutuyor. İnsanlar zamanla bu sırları paylaşıyorlar ama beş tanesini kimseyle paylaşmayıp saklıyorlar.

Daily Mail'de yer alan habere göre, en yaygın sırlar arasında cinsel yönelim, yoksulluk, mali durum, bağımlılık yer alıyor.

Sır tutmanın ağırlığı sağlığa zarar veriyor

Araştırmacılar arasında yer alan Dr. Michael Slepian, sır tutmanın ağırlığının insan sağlığına zarar verdiğini belirtti. Slepian , açıklanmayan düşüncelerin kortizol gibi stres hormonlarını tetikleyebildiğini belirtti ve ekledi:

"Yüksek kortizol düzeyleri bağırsak problemlerine, yüksek tansiyona, metabolizma sorunlarına, yaşlanmış cilde ve zayıf bağışıklık sistemine yol açabilir. Sırrı daha az düşünmeye çalışarak bu olumsuz etkileri hafifletebiliriz."

Partnersiz cinsel deneyim en çok tutulan sır

Dr. Slepian, en sık tutulan sırrın partnersiz cinsel deneyim yaşamak olduğunu söylerken, diğer yaygın sırları ise; cinsel yönelim, yoksulluk, mali durum, fiziksel hoşnutsuzluk, aile sorunları, sosyal hoşnutsuzluk, bağımlılık ve kürtaj olarak açıkladı.