Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması\'nın birincisi Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria Cherkassata oldu. Viktoria Cherkassata, Türkiye\'ye ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını söyledi.

Kemer\'de bu yıl 1\'incisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması\'nın finali yapıldı. 23 ülke güzelinin katıldığı yarışmada finalistler ilk olarak geleneksel kıyafetleriyle boy gösterdi. Kraliçe adayları daha sonra sahneye kürk ve bikiniyle çıktı. Bikinileriyle sahnede dans hünerlerini de gösteren güzeller gece elbiseleriyle de sahneye çıkarak jürinin açıklayacağı sonucu beklemeye başladı.

Jüri ilk olarak Global Model of The World yarışmasının \'Bikini güzeli\'ni açıkladı. Bu dalda birinciliği Miss Balkan Vanja Komatina elde etti. Daha sonra yarışmanın ilk üçü açıklandı. Yarışmanın 1\'incisi üniversite öğrencisi Kırımlı Viktoria Cherkassata oldu. Kırım güzeli sevincine hakim olamazken, yarışmanın birincisini ilk kutlayan ise rakipleri oldu. Yarışmanın ikincisi Romanya adına katılan 27 yaşındaki Ioana Filimon, 3\'üncüsü Baltık adına katılan 19 yaşındaki Vlada Gavrichko oldu.

Yarışmanın ardından objektif karşısına çıkan Viktoria Cherkassata, Türkiye\'ye ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını söyledi. Lisede öğrenimine devam eden Viktoria Cherkassata, gelecekte de modellikte tanınan kişiler arasında olmaya çalışacağını söyledi. Kemer ve Antalya\'ya hayran olduğunu söyleyen Viktoria Cherkassata, kısa süre sonra tekrar Türkiye\'ye geleceğini aktardı.



