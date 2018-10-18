Kırım'da teknik okulda saldırı: 19 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın liman kenti Kerç'teki bir teknik okula düzenlenen saldırı sonucu en az 19 kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı. Rus yetkililer, saldırının zanlısı 18 yaşındaki öğrencinin okul binasında etrafına ateş açtıktan sonra kendisini öldürdüğünü söyledi.

Yetkililer ve görgü tanıkları, tanımlanamayan bir bomba nedeniyle en az bir patlamanın da meydana geldiğini söylediler.

Rus yetkililer ilk açıklamalarında "metal nesnelerle" dolu bir patlayıcının okulun kantininde infilak ettiğini, bazı görgü tanıkları da bir ya da birden çok patlama duyduklarını belirtti.

Rus Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada zanlı Vladislav Rosilyakov'un kantinden başlayarak oda oda gezip ateş açtığı, en sonunda da kendini öldürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, tüm saldırı kurbanlarının cesetlerinde yapılan ilk incelemelerde kurşun yaraları görüldüğünü belirtti, ancak bazı haberlere göre cesetlerde şarapnel yaralanmaları da var.

BBC Rusça'nın görüştüğü görgü tanığı İgor Zakarevski, zanlı saldırdığında kantinde olduğunu anlattı. Zakarevski "Girişte, büfenin yanında gerçekleşen ilk patlamanın tam ortasındaydım. Tam anlamıyla şoke olmuştum ve sonra bir sınıf arkadaşım beni çekip uzaklaştırdı. Sonra iki üç saniye arayla silah sesleri duydum. Sonra bir patlama daha oldu." dedi.

Olayın ardından okula asker takviyesi yapılırken, kentteki tüm okullar tahliye edildi.

Olay daha önce "terör saldırısı" diye nitelendirilmişti, ancak daha sonra yetkililer "toplu katliam" diye tanımladı.

Rusya lideri Vladimir Putin saldırının "trajik bir olay" olduğunu söyledi ve kurban yakınlarına başsağlığı diledi.

Saldırının neden düzenlendiği bilinmiyor.

Ancak okulun dördüncü sınıfında okuyan zanlının okula karşı düşmanca bir tutum içinde olduğu söyleniyor.

Rus RBC televizyonuna konuşan Rosilyakov'un bir arkadaşı zanlının "teknik okuldan çok nefret ettiğini ve öğretmenlerinden intikam almak için yemin ettiğini" söyledi.

Rosilyakov'un bu ay başında bir av tüfeği ruhsatı aldığı da belirtildi.

Sınıf arkadaşları ayrıca zanlının içine kapanık biri olduğunu, pek kimseyle konuşmadığını ve uzun süre önce sosyal medya kullanmayı da bıraktığını belirtti.

Bir yerel yetkili, 850 öğrencinin gittiği meslek yüksekokulunda ölenlerin çoğunun okulun öğrencileri olduğunu söyledi.

Olayda en az 40 kişi de yaralandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaralıların tahliyesi için dört askeri uçağın görevlendirildiğini ve askeri hastanelerin de gerek duyulması halinde yaralıları tedavi edeceğini açıkladı.

Kırım, Rusya ve Ukranya arasındaki başlıca gerilim alanlarından biri. Ukrayna ve birçok diğer ülke bölgenin Rusya tarafından dört sene önceki ilhakını hiç tanımadı.

Kırım sorunu ve Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli isyancı güçlerin varlığı iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilim yaratmaya devam ediyor.

Kerç kenti, Moskova'nın Kırım ve Rusya anakarası arasında inşa ettiği köprünün bir ucunda yer alıyor.