Kırım'da Köktebel Belediye Başkanı evinde ölü bulundu

Kırım'ın güneydoğusundaki tatil bölgesi Köktebel'in Belediye Başkanı Rostislav Storojik'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. Savcılık ölüm sebebine dair henüz bir açıklamada bulunmadı.



Radikal'de yer alan habere göre, RIA Novosti'de yer alan habere göre, Kırım savcılığından yapılan açıklamada "Köktebel Belediye Başkanı, Kırım'da geçici olarak kaldığı konutta ölü bulundu. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemeler yapıyor. Dava usulüne ait nihai karar, incelemeler bittikten sonra alınacak" ifadeleri kullanıldı. Savcılık ölüm sebebine dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

Bu arada bazı Kırım medya kuruluşları da Storojik'in asılmış halde bulunduğunu yazdı. Storojik, 27 Nisan'dan bu yana Köktebel'in Belediye Başkanlığı'nı yapıyordu.