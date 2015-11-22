Kırım’da elektrikler kesildi



Simferopol, Yalta ve Sak'taki hastane ve kamu binalarında enerji jenatörlerle sağlanıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İlya Kiva Facebook üzerinden yaptığı açıklamada kesintiye enerji nakil hatlarındaki bir patlamanın neden olduğunu yazdı. Ukrayna enerji şirketi Ukrenergo da iki elektrik direğinin patlayıcılarla ya da vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Rusya'ya bağlanan Kırım elektrik ihtiyacını hâlâ Ukrayna üzerinden karşılıyor.

Kırım 2014 yılında tartışmalı bir referandum sonucunda Rusya'ya bağlanmıştı. Kiev ve Batılı devletler Kırım'ın Rusya'ya katılmasını uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendiriyor ve yarımadayı Ukrayna'nın bir parçası sayıyor.