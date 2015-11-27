Kırım Türkiye'den artık cami yardımı istemiyor

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Başbakan Yardımcısı Ruslan Balbek,

Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Simferopol'de yapılması planlanan cami

için Türkiye'den artık yardım almayacaklarını açıkladı. Rus medyasına konuşan

Balbek, bu "canice" olayın inşaat şirketi seçimine de yansıdığını söyledi.

Yapılacak ibadethanenin Kırım'ın merkez camisi olması planlanıyordu. Cami

minarelerinin 50 metre yüksekliğinde ve kapasitesinin de 3 bin kişi olması

düşünülüyordu. Temeli eylül ayında atılan caminin yapımını bir Türk inşaat firması

üstlenmişti.

Türkiye, Moskova'da geçen eylül ayında açılan caminin yapımını da desteklemiş,

mermerlerini, süslerini, halılarını ve ışıklandırmasını üstlenmişti. Moskova'daki

caminin açılışına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan birlikte katılmıştı.