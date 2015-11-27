T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kırım Türkiye'den artık cami yardımı istemiyor

Kırım'daki Rusya yanlısı yönetim, Simferopol'de cami için artık Türkiye'den yardım almayacaklarını açıkladı.

27 Kasım 2015 15:34

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Başbakan Yardımcısı Ruslan Balbek,
Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Simferopol'de yapılması planlanan cami
için Türkiye'den artık yardım almayacaklarını açıkladı. Rus medyasına konuşan
Balbek, bu "canice" olayın inşaat şirketi seçimine de yansıdığını söyledi.

Yapılacak ibadethanenin Kırım'ın merkez camisi olması planlanıyordu. Cami
minarelerinin 50 metre yüksekliğinde ve kapasitesinin de 3 bin kişi olması
düşünülüyordu. Temeli eylül ayında atılan caminin yapımını bir Türk inşaat firması
üstlenmişti.

Türkiye, Moskova'da geçen eylül ayında açılan caminin yapımını da desteklemiş,
mermerlerini, süslerini, halılarını ve ışıklandırmasını üstlenmişti. Moskova'daki
caminin açılışına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan birlikte katılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kırım RusyaSimferopolTürkiyeKırım Başbakan Yardımcısı Ruslan Balbek TürkiyeRusBalbekKırımTürkMoskovaRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinTürkiye Cumhurbaşkanı RecepTayyip ErdoğanDeutsche Welle Türkçe KNA/HS/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24