Kırım Türkiye'den artık cami yardımı istemiyor

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Başbakan Yardımcısı Ruslan Balbek,
Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Simferopol'de yapılması planlanan cami
için Türkiye'den artık yardım almayacaklarını açıkladı. Rus medyasına konuşan
Balbek, bu "canice" olayın inşaat şirketi seçimine de yansıdığını söyledi.
Yapılacak ibadethanenin Kırım'ın merkez camisi olması planlanıyordu. Cami
minarelerinin 50 metre yüksekliğinde ve kapasitesinin de 3 bin kişi olması
düşünülüyordu. Temeli eylül ayında atılan caminin yapımını bir Türk inşaat firması
üstlenmişti.
Türkiye, Moskova'da geçen eylül ayında açılan caminin yapımını da desteklemiş,
mermerlerini, süslerini, halılarını ve ışıklandırmasını üstlenmişti. Moskova'daki
caminin açılışına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan birlikte katılmıştı.