Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Çiygöz'e 8 yıl hapis cezası

Kırım Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi tarafından yargılanan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, 26 Şubat 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu önündeki kargaşayı organize etmekten suçlu bulunarak 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çiygöz’ün avukatı Nikolay Polozov, sosyal medya hesabından müvekkili Çiygöz'e verilen cezayı, "Kırım Yüksek Mahkemesi Ukrayna vatandaşı Ahtem Çiygöz'e 8 yıl hapis cezası verdi" ifadeleriyle duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Çiygöz 2015 yılının Ocak ayında gözaltına alınmıştı. Hakkında açılan soruşturmanın verilerine göre, Çiygöz 26 Şubat 2014 tarihinde Kırım Parlamentosu binasının önünde gerçekleşen ve kitlesel kargaşalara yol açan mitingi düzenleyenlerden biriydi.



Gösteriler sırasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili Çiygöz dahilinde gözaltına alınan beş sanık, şiddete ve mülkün imha edilmesine yol açan kitlesel kargaşalar organize etmekle suçlanıyordu.