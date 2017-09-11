T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Çiygöz'e 8 yıl hapis cezası

Çiygöz dahilinde gözaltına alınan beş sanık, şiddete ve mülkün imha edilmesine yol açan kitlesel kargaşalar organize etmekle suçlanıyordu

11 Eylül 2017 21:38

Kırım Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi tarafından yargılanan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, 26 Şubat 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu önündeki kargaşayı organize etmekten suçlu bulunarak 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çiygöz’ün avukatı Nikolay Polozov, sosyal medya hesabından müvekkili Çiygöz'e verilen cezayı, "Kırım Yüksek Mahkemesi Ukrayna vatandaşı Ahtem Çiygöz'e 8 yıl hapis cezası verdi" ifadeleriyle duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Çiygöz 2015 yılının Ocak ayında gözaltına alınmıştı. Hakkında açılan soruşturmanın verilerine göre, Çiygöz 26 Şubat 2014 tarihinde  Kırım Parlamentosu binasının önünde  gerçekleşen ve kitlesel kargaşalara yol açan mitingi düzenleyenlerden biriydi.

Gösteriler sırasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili Çiygöz dahilinde gözaltına alınan beş sanık, şiddete ve mülkün imha edilmesine yol açan kitlesel kargaşalar organize etmekle suçlanıyordu.

 

ETİKETLER

Kırım Tatar Milli MeclisiBaşkan YardımcısıAhtem Çiygözhapisceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24